Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! Dev kulüp gözünü kararttı

star.com.tr 6 Şubat 2022 Pazar 00:17 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 00:19

İngiltere Premier Lig'de aradığını bulamayan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılma ihtimali uzun süredir gündemdeydi. İngiltere basınındaki iddiaya göre geçmişte de Cristiano Ronaldo'yu almak için girişimde bulunan ancak başarısız olan Fransız devi Paris- Saint Germain, yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor.

PSG, CRISTIANO RONALDO'YU İSTİYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun sezon sonu Manchester United'dan ayrılması bekleniyor ve Fransa Ligue 1 devi PSG'nin Portekizli yıldızı transfer etmek istiyor. PSG geçmişte Ronaldo'yu kadrosuna katmak için başarısız girişimlerde bulundu, ancak şimdi yıldız oyuncunun onlara evet demeye hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan haberde, PSG'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılacağı ve Ronaldo'nun Real Madrid'den hocası Zinedine Zidane'ın takımın başına getirilme ihtimali olduğu belirtildi.

CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 18 maçta 8 gol ve 3 asistle katkıda bulunabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 6 gollük bir performans sergiledi.