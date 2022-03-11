Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! Dünya devi devreye girdi

Star Gazetesi 11 Mart 2022 Cuma 20:05 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 20:05

Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun sezon sonu İngiliz ekibinden ayrılmak istediği öne sürüldü. Fransa Ligue 1 takımı Paris Saint-Germain'in ise Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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CRISTIANO RONALDO, İNGİLTERE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın 2021 yazında 15 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, İngiltere'de aradığını bulamadı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Ralf Rangnick ile arasının açıldığı belirtilen Cristiano Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor.

PSG, CRISTIANO RONALDO'YU İSTİYOR

Fransız basınına göre; Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Manchester United'dan ayrılmasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo için devreye girdi. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerine kendisine başka bir kulüp bulması için talimat verdiği ve PSG'nin Portekizli yıldıza teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester United ile 30 maçın 27'sinde ilk 11'de yer alan Cristiano Ronaldo, 15 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.