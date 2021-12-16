Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! Kylian Mbappe ile birlikte gidiyorlar

Star.com.tr 16 Aralık 2021 Perşembe 08:49 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 08:49

Sezon başında Juventus'tan ayrılan Cristiano Ronaldo, yıldızının parladığı Manchester United'a transfer olmuştu. Eski kulübünde başarılı performans gösterse de takımın iyi durumda olmaması Ronaldo'yu ayrılık kararına itebileceği belirtildi. Portekiz, İtalya ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönebileceği iddia edildi. Madrid ekibi Kylian Mbappe'yi ve Ronaldo'yu birlikte takıma kazandırmak istiyor.

"CRISTIANO RONALDO REAL MADRİD'E DÖNECEK"

Real Madrid'in eski İngiliz futbolcusu Steve McManaman İngiliz basınında yazdığı yazıda Cirstiano Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceğini belirtti. McManaman, Real Madrid'in istediğinde bunu gerçekleştirebileceğini ve son dönemlerde transfere fazla para harcamadığını söyledi. Eski İngiliz futbolcu Ronaldo ile birlikte Kylian Mbappe'nin de Real Madrid'in yolunu tutacağını iddia etti.

CRISTIANO RONALDO'DAN 18 MAÇTA 13 GOL 2 ASİST

Portekizli yıldız Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 13 gol 2 de asist yapmayı başardı. Ligde 7 gol 2 asist yapan Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 6 gol attı.