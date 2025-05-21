İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2025 Çarşamba / 24 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8544
  • EURO
    44,155
  • ALTIN
    4135.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip

Al Nassr ile sözleşmesinin son sezonunda olan Cristiano Ronaldo'ya sürpriz bir talip çıktı. Fas ekibi Wydad Casablanca'nın, Portekizli yıldızı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi21 Mayıs 2025 Çarşamba 19:40 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip
ABONE OL

Suudi Arabistan'daki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesini uzatmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak İspanyol basınından yıldız futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Marca'nın haberine göre, Fas temsilcisi Wydad Casablanca, Portekizli süperstarı transfer etmek istiyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Wydad, turnuvaya güçlü bir kadroyla katılmak adına Ronaldo'yu renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE YİNE BULUŞACAKLAR

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Cristiano Ronaldo FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami'nin formasını giyen Lionel Messi ile bir kez daha büyük bir organizasyonda karşı karşıya gelmiş olacak. Turnuva, 15 Haziran ile 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

BU SEZON RONALDO

Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 39 resmi maçta 33 gol atıp, 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.