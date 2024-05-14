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Spor

Cristiano Ronaldo'ya sürpriz teklif!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için harekete geçti.

14 Mayıs 2024 Salı 20:08 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'ya sürpriz teklif!
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Al Nassr, yıllık 200 milyon euro maaş ödediği Cristiano Ronaldo için yeni bir karar aldı.

talkSport'ta yer alan habere göre; Al Nassr, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun 2025'te sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

RONALDO'NUN KARARI

Bununla birlikte Portekizli yıldızın da Arabistan ekibinde devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

UZUN SÜRE KALMASINI İSTİYORLAR

Arabistan ekibi 39 yaşındaki süperstarı uzun süre ülkede tutmayı hedefledikleri kaydedildi.

Al Nassr formasını 60 kez terleten Ronaldo, 56 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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