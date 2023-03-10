Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Şişeleri tekmeledi

Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 20. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Al-Ittihad ve Al-Nassr, Kral Abdullah Spor Merkezi'nde karşılaştı.

Konuk ekipte Cristiano Ronaldo'nun kaptan olarak çıktığı maçta ev sahibi takım 80. dakikada Romarinho'nun golüyle 1-0 yenildi.

Mücadeleden üstün ayrılan Al-Ittihad puanını 47 yaptı ve zirveye yükseldi. Bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan Al-Nassr ise 46 puanda kaldı.

RONALDO'DAN SERT TEPKİ

Cristiano Ronaldo maçın ardından soyunma odasına giderken yerde bulunan su şişelerini tekmeledi. Ronaldo'nun takım arkadaşı Al-Fatil, Portekizli yıldızı sakinleştirmeye çalıştı.

38 yaşındaki yıldız oyuncu maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Ama başımızı kaldırıp sezona odaklanacağız. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini yazdı.