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Ç.Rizespor Awaziem'den memnun kaldı

Trabzonspor devre arasında da istediği Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem için harekete geçti.

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Trabzonspor devre arası transfer döneminde transfer yasağı sebebiyle kadrosuna katamadığı Porto'nun Nijeryalı stoperi Chidozie Awaziem için yeniden harekete geçti. Fırtına,devre arasında Rizespor'a kaptırdığı Awaziem'i transfer etmekte bu kez çok kararlı.

Bonservisi Porto'da olan genç savunma oyuncusu Chidozie Awaziem'in kulubüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK...

Trabzonspor'un kısa süre içinde 22 yaşındaki Awaziem için Porto'ya resmi teklifte bulunması bekleniyor.

(Takvim)

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