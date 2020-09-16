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Spor

Crysencio Summerville, Leeds United'da

Feyenoord'un 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Crysencio Summerville, Premier Lig takımı Leeds United'a transfer oldu.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 16:58 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:58
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İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Feyenoord'dan 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı kadrosuna kattı.

Leeds United Kulübü, sağ kanatta oynayan Hollandalı Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Leeds United'ın transfer için bonuslar hariç 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Futbola Feyenoord'un altyapısında başlayan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Den Haag ile Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 21 maça çıktı ve 2 gol attı.

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