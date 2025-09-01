Crystal Palace, Aston Villa'yı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa, Crystal Palace'ı konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Crystal Palace, 3-0'lık skorla kazandı.
Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Jean Philippe Mateta, 68. dakikada Marc Guehi ve 78. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.
Bu sonucun ardından Crystal Palace, puanını 5 yaptı. Aston Villa, 1 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Crystal Palace, Sunderland'i ağırlayacak. Aston Villa, Everton deplasmanına gidecek.