İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1543
  • EURO
    48,1703
  • ALTIN
    4565.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Crystal Palace, Aston Villa'yı 3 golle geçti
Spor

Crystal Palace, Aston Villa'yı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa, Crystal Palace'ı konuk etti. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Crystal Palace, 3-0'lık skorla kazandı.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 00:04 - Güncelleme:
Crystal Palace, Aston Villa'yı 3 golle geçti
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa, Crystal Palace'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Crystal Palace, 3-0'lık skorla kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Jean Philippe Mateta, 68. dakikada Marc Guehi ve 78. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, puanını 5 yaptı. Aston Villa, 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Crystal Palace, Sunderland'i ağırlayacak. Aston Villa, Everton deplasmanına gidecek.

  • PremierLig
  • AstonVilla
  • CrystalPalace

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.