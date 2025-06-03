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Spor

Crystal Palace, Avrupa Ligi'ne katılamayabilir

Bu sezon FA Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Crystal Palace'ın, kulüp hissedarlarından birinin aynı zamanda Lyon'un da ortağı olması nedeniyle turnuvada yer alamayabileceği iddia edildi.

AA3 Haziran 2025 Salı 23:14 - Güncelleme:
Crystal Palace, Avrupa Ligi'ne katılamayabilir
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İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Crystal Palace, UEFA'nın çok kulüplü sahipliği kuralları nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Crystal Palace'ın, ABD'li hissedarı John Textor'un aynı zamanda Fransız ekibi Lyon'un da ortağı olması nedeniyle turnuvaya alınmama ihtimali var.

UEFA kurallarına göre sahibi aynı kişi olan iki kulübün aynı organizasyonda yer alamayacağına dair bir madde bulunuyor.

Mayıs ayında Wembley Stadı'nda oynanan finalde, tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğuna ulaşan Crystal Palace, Eberechi Eze'nin golüyle Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

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