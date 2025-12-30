İSTANBUL 14°C / 3°C
Spor

Crystal Palace, Brennan Johnson için el sıkıştı

Premier Lig ekibi Crystal Palace, Tottenham oyuncusu Brennan Johnson için 40 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı.

30 Aralık 2025 Salı 15:10
Crystal Palace, Brennan Johnson için el sıkıştı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Tottenham Hotspur forması giyen Brennan Johnson'ın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

The Athletic'in haberine göre, Crystal Palace, 24 yaşındaki Galli kanat oyuncusu için Tottenham ile yaklaşık 35 milyon sterlin (40 milyon euro) bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Ancak transferin resmiyet kazanması için Johnson'ın son kararı bekleniyor. Oyuncuya başka kulüplerin de ilgisi bulunduğu belirtiliyor.

Anlaşmanın tamamlanması halinde bu transfer, Tottenham tarihinin Gareth Bale, Harry Kane ve Kyle Walker'dan sonra en yüksek dördüncü satışı olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham formasıyla 22 maça çıkan Brennan Johnson, 4 gol kaydetti.

Popüler Haberler
