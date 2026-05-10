İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Crystal Palace ile Everton yenişemedi

Crystal Palace ile Everton, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 18:51 - Güncelleme:
Crystal Palace ile Everton yenişemedi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace, Everton'ı konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Everton'ın gollerini 6. dakikada James Tarkowski ve 47. dakikada Beto kaydetti.

Crystal Palace'ın golleri ise 34. dakikada Ismaila Sarr ve 77. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Everton 49 puanla 10; Crystal Palace ise 44 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Crystal Palace, deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Everton ise Sunderland'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.