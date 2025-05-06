İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2025 Salı / 9 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5969
  • EURO
    43,7757
  • ALTIN
    4134.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Crystal Palace ile Nottingham Forest puanları paylaştı
Spor

Crystal Palace ile Nottingham Forest puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi6 Mayıs 2025 Salı 00:37 - Güncelleme:
Crystal Palace ile Nottingham Forest puanları paylaştı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Crystal Palace, 60. dakikada Eberechi Eze'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Nottingham'a beraberliği getiren golü 64. dakikada Murillo attı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace 46, Nottingham Forest 61 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace, Tottenham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Leicester City ile karı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.