4 Aralık 2025 Perşembe
Spor

Crystal Palace, Mateta için gelecek tekliflere açık

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, takımın yıldız golcüsü Jean-Philippe Mateta için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

4 Aralık 2025 Perşembe 19:05
Premier League'in formda golcülerinden Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace'ta geleceği belirsiz isimler arasına girdi.

Crystal Palace, Mateta'yı kadroda tutmak istiyor ve sözleşme uzatma görüşmelerine başlamıştı. Ancak kulübün iyileştirilmiş şartlar içeren teklifine rağmen müzakereler çıkmaza girdi.

Sun Sport'un haberine göre, Crystal Palace yönetimi, ilerleme kaydedilememesi üzerine Mateta için gelen teklifleri dinlemeye hazır. Eğer yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamazsa, kulüp golcüsünü 2026 yazında satmayı değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Crystal Palace ile 23 maça çıkan Mateta, 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.

