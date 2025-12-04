Crystal Palace, Mateta için gelecek tekliflere açık

Premier League'in formda golcülerinden Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace'ta geleceği belirsiz isimler arasına girdi.

Crystal Palace, Mateta'yı kadroda tutmak istiyor ve sözleşme uzatma görüşmelerine başlamıştı. Ancak kulübün iyileştirilmiş şartlar içeren teklifine rağmen müzakereler çıkmaza girdi.

Sun Sport'un haberine göre, Crystal Palace yönetimi, ilerleme kaydedilememesi üzerine Mateta için gelen teklifleri dinlemeye hazır. Eğer yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamazsa, kulüp golcüsünü 2026 yazında satmayı değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Crystal Palace ile 23 maça çıkan Mateta, 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.