12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Spor

Crystal Palace, Newcastle'ı son dakikada devirdi

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında evinde Newcastle United'ı Mateta'nın son dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 18:20 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace, Newcastle'ı konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk gol, Newcastle'dan geldi. Deplasman ekibi, 43. dakikada Will Osula ile öne geçti.

İlk yarı Newcastle'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 80. dakikada Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace'a beraberliği getiren golü attı ve skor 1-1 oldu.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Crystal Palace penaltı kazandı ve topun başına geçen Jean-Philippe Mateta, bu kez de 90+4. dakikada penaltıdan ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Crystal Palace oldu.

Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Crystal Palace, 13. sıraya yerleşti. 42 puana ulaşan Newcastle da 14. sırada konumlandı.

Premier Lig'in 33. haftasında Crystal Palace, West Ham'ı ağırlayacak. Newcastle ise Bournemouth'u konuk edecek.

