Crystal Palace, Oliver Glasner için kararını verdi

Crystal Palace, Oliver Glasner'in geleceği hakkında bir karar verdi. Glasner, Zrinjski Mostar ile oynadıkları ve hayal kırıklığı yaratan Conference League maçının ardından taraftarların alaylarına maruz kalmıştı. Taraftarlar, Bosna'da galibiyet elde edememelerinin ardından "sabah kovulacaksın" sloganları attılar.

Palace taraftarları, takımlarının kıtasal turnuvada son 16'ya kalmak için olumlu bir adım atmasını umarak Doğu Avrupa'ya uzun bir yolculuk yaptı. Ismaila Sarr, sadece 9.000 kişi kapasiteli stadyumda skoru açarken, Glasner, İngiltere milli takımı oyuncusu Adam Wharton ve rekor transfer Jorgen Strand Larsen'in de yer aldığı güçlü bir ilk 11'i sahaya sürdü.

Ancak Eagles, ikinci yarının 10. dakikasında Karlo Abramovic'in golüyle geriye düştü ve tüm turnuvalarda son 15 maçında sadece bir galibiyet alabildikleri bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

Fabrizio Romano'ya göre, Palace sezon sonuna kadar Glasner'ı görevde tutmaya karar verdi. Avusturyalı teknik adam Glasner, yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde güney Londra'dan ayrılacağını açıkladı. Bazı taraftarlar, Mostar'daki yedek kulübesine "sabah kovulsun" diye bağırarak onun daha erken ayrılmasını isteyebilir, ancak Palace artık kararını verdi.

Fabrizio Romano'ya göre, Selhurst Park'ta gergin geçen 24 saate rağmen Glasner görevine devam edecek.

FA Cup şampiyonu, bu sezon boyunca neredeyse acımasızca dürüst davrandı ve ayrılacağını açıklarken şunları söyledi: "Karar aylar önce verildi. Ekim ayında, uluslararası maç arası sırasında Steve[Parish, başkan]ile bir görüşme yaptım. Çok uzun bir konuşma yaptık ve ona yeni bir sözleşme imzalamayacağımı söyledim.

Steve'e yeni bir meydan okuma aradığımı söyledim. Her şeyden sonra hissettiğim şey bu. Ekim ayında ona bunun transfer dönemi ile ilgisi olmadığını söyledim. Doğru olmayan bir şey yazılmasından nefret ediyorum, buna cevap vermek benim için zor. Aramızda harika bir ilişki var ve her zaman Palace için en iyisi olanı konuşuyoruz."