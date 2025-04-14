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Spor

Crystal Palace, Rashford için devreye girmeye hazır

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Manchester United'ın oyuncusu Marcus Rashford'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi14 Nisan 2025 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
Crystal Palace, Rashford için devreye girmeye hazır
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, sezon sonunda sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

The Sun'un haberine göre; Ocak ayında Aston Villa'ya kiralanan Marcus Rashford, Aston Villa'nın elinde 46 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, sezon sonunda bu opsiyonun kullanılmaması halinde Crystal Palace'ın devreye gireceği öğrenildi.

İngiliz yıldızın transferi için en büyük engellerden biri Aston Villa'nın kararı olurken, bir diğer seçenek ise Rashford'un Manchester United'a geri dönmesi olacak.

PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu Aston Villa ile çıktığı 14 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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