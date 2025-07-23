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Spor

Crystal Palace taraftarlarından UEFA'ya protesto

Premeir Lig ekibi Crystal Palace'ın taraftarları kulübün UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürülmesi nedeniyle UEFA'yı protesto etti.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
Crystal Palace taraftarlarından UEFA'ya protesto
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Crystal Palace taraftarları, kulübün UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürülmesinin ardından harekete geçti.

İngiliz ekibinin taraftarları, UEFA'ya giderek sahte paralarla dolu valizler teslim etti.

UEFA'ya giden taraftarlar arasında yer alan Mick Grafton, "UEFA'nın ahlaki açıdan haksız kararını protesto etmek ve kamuoyunun bu kararın iptal edilmesini ve adaletin yerini bulmasını istediğini göstermek için tüm Palace taraftarlarını temsilen İsviçre'ye (Nyon, UEFA'nın merkezi) geldik." dedi.

Nyon'daki UEFA binasına giren taraftarlar, UEFA'nın Crystal Palace'ı yeniden Avrupa Ligi'ne alması için yazılan bir mektubu UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin'e teslim etti.

Crystal Palace, taraftarları ayrıca sahte para dolu valizleri UEFA'ya teslim etti. Bu konuda taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Kuruluşun (UEFA) beyan ettiği dürüstlük ve adalet gibi temel değerleri ile uygulamaları arasındaki çelişkinin sembolü." denildi.

NELER YAŞANDI?

İngiltere'de geçen yıl FA Cup'ı kazanan Crystal Palace, gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. UEFA ise ortak sahiplik (Lyon) gerekçesiyle Crystal Palace'ı Konferans Ligi'ne düşürdü.

Crystal Palace, UEFA'nın bu kararına itirazda bulundu. İngiliz ekibinin, bu itirazının 11 Ağustos'tan önce sonuçlanması bekleniyor.

  • Avrupa Lig
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