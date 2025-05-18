Crystal Palace tarihinde bir ilki başardı

İngiltere Federasyon Kupası sahibini buldu. Finalde Crystal Palace ile Manchester City tarihi Wembley stadında karşı karşıya geldi.

TRT'nin dijital platformu Tabii Spor'dan yayınlanan finalde Crystal Palace, Eberechi Eze ile 16. dakikada 1-0 öne geçti.

Manchester City, 35. dakikada penaltı kazandı. 36. dakikada penaltıyı kullanan Cityli Omar Marmoush, Crystal kalecisi Dean Henderson'ı geçemedi ve skoru eşitleme fırsatını kullanamadı.

Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve sahadan 1-0 üstün ayrılan Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

CRYSTAL PALACE'DAN BİR İLK

Böylece Crystal Palace, tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir kupa da kazanmış oldu.

Öte yandan bu şampiyonlukla beraber Crystal Palace, adını UEFA Avrupa Ligi'ne de yazdırdı. Crystal, gelecek sezon Kupa-2'de mücadele edecek.

FA Cup'ta 15. kez final oynayan ve 8. kez finalden eli boş ayrılan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise 2024-2025 sezonunu kupasız kapattı.

Bu sezon iki takım arasında ligde oynanan ilk maç Crystal Palace'ın ev sahipliğinde 2- 2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İkinci maçta ise City rakibini sahasında 5 - 2 mağlup etmişti.