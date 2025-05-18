İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Crystal Palace tarihinde bir ilki başardı
Spor

Crystal Palace tarihinde bir ilki başardı

İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester City'i 1-0'lık skorla mağlup eden Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Crystal Palace tarihinde bir ilki başardı
ABONE OL

İngiltere Federasyon Kupası sahibini buldu. Finalde Crystal Palace ile Manchester City tarihi Wembley stadında karşı karşıya geldi.

TRT'nin dijital platformu Tabii Spor'dan yayınlanan finalde Crystal Palace, Eberechi Eze ile 16. dakikada 1-0 öne geçti.

Manchester City, 35. dakikada penaltı kazandı. 36. dakikada penaltıyı kullanan Cityli Omar Marmoush, Crystal kalecisi Dean Henderson'ı geçemedi ve skoru eşitleme fırsatını kullanamadı.

Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve sahadan 1-0 üstün ayrılan Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

CRYSTAL PALACE'DAN BİR İLK

Böylece Crystal Palace, tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir kupa da kazanmış oldu.

Öte yandan bu şampiyonlukla beraber Crystal Palace, adını UEFA Avrupa Ligi'ne de yazdırdı. Crystal, gelecek sezon Kupa-2'de mücadele edecek.

FA Cup'ta 15. kez final oynayan ve 8. kez finalden eli boş ayrılan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise 2024-2025 sezonunu kupasız kapattı.

Bu sezon iki takım arasında ligde oynanan ilk maç Crystal Palace'ın ev sahipliğinde 2- 2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İkinci maçta ise City rakibini sahasında 5 - 2 mağlup etmişti.

  • Crystal Palace
  • FA Cup
  • şampiyonluk

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.