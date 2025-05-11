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Spor

Crystal Palace, Tottenham'a şans tanımadı

Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace, deplasmanda Tottenham'a konuk oldu. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace 2-0 kazandı.

Haber Merkezi11 Mayıs 2025 Pazar 18:17 - Güncelleme:
Crystal Palace, Tottenham'a şans tanımadı
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Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace, deplasmanda Tottenham'a konuk oldu.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 48. dakikalarda Eberechi Eze kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Crystal Palace ise 5 maç aranın ardından kazandı.

Tottenham ligde 38 puanla 17. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 49 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde gelecek hafta Tottenham, Aston Villa'ya konuk olacak. Crystal Palace, Wolves'u ağırlayacak.

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