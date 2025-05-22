Crystal Palace'ın Avrupa bileti tehlikede

Crystal Palace, FA Kupası finalinde Manchester City'yi mağlup ederek tarih yazdı. Ancak Avrupa Ligi bileti tehlikede. Bunun nedeni, kulübün ortak sahibi John Textor'un aynı zamanda Fransız temsilcisi Lyon'da da büyük hissesi olması. Eğer Lyon, Fransa Kupası'ndan Avrupa Ligi vizesi alırsa, UEFA düzenlemeleri gereği Crystal Palace bu turnuvaya alınmayabilir.

UEFA, aynı Avrupa kupasında ortak sahipliği olan iki kulübe izin vermiyor. Daha yüksek yerel sıralamaya sahip olan kulüp öncelik kazanıyor ve bu durumda Lyon öne çıkıyor. Textor, bu durumu çözmek için mülkiyet düzenlemesine gitmediği için Palace cephesinde belirsizlik hâkim.

Örnek olarak Manchester United ve Nice'in sahibi Sir Jim Ratcliffe, bu sorunu "güven yapısı" modeliyle çözmüş ve iki kulübün de Avrupa'da yer almasını sağlamıştı. Palace cephesi de şimdi benzer bir formül arıyor.