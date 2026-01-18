İSTANBUL 4°C / 1°C
Crystal Palace'ta Oliver Glasner dönemi sona eriyor

Premier Lig ekibi Crystal Palace, teknik direktör Oliver Glasner ile yoların ayrılması bekleniyor.

18 Ocak 2026 Pazar 14:31
Crystal Palace'ta Oliver Glasner dönemi sona eriyor
Crystal Palace, teknik direktör Oliver Glasner ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Sky'da yer alan habere göre, Glasner'in, cumartesi günü Sunderland mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamaların kulüp yönetimini kızdırdığı belirtildi.

Glasner, Sunderland maçı sonrası yaptığı açıklamada, kulübün transfer politikasını eleştirmiş ve "Tamamen tek edildiklerini." söylemişti.

Avusturyalı teknik adam, "Çok fazla oyunu oynatamıyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve bu durum haftalardır devam ediyor! Kadromuzda 12, 13 oyuncu var ve hiçbir destek görmüyoruz." diye konuşmuştu.

Takım kaptanı Marc Guehi ile ilgili çıkan Manchester City ile anlaşma haberlerine de tepki gösteren Glasner, "En kötüsü, Premier Lig maçından bir gün önce kaptanımızı satmak! Bunu hiç anlamıyorum." diye konuştu.

Crystal Palace yönetimi, bu açıklamaların ardından Glasner ile yollarını ayırmayı planlıyor. 51 yaşındaki teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada sezon sonunda Crystal Palace'taki görevinden ayrılacağını söylemişti.

