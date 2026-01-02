İSTANBUL 8°C / 6°C
  Crystal Palace'tan transfer rekoru! Brennan Johnson imzayı attı
Spor

Crystal Palace'tan transfer rekoru! Brennan Johnson imzayı attı

Crystal Palace, hücum hattını güçlendirmek için Brennan Johnson ile anlaşma sağladı. Kulüp rekoru kıran transferle 24 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

2 Ocak 2026 Cuma 19:40
Crystal Palace'tan transfer rekoru! Brennan Johnson imzayı attı
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hücum hattına takviyede bulundu. Crystal Palace, Tottenham forması giyen Brennan Johnson ile anlaşma sağladı.

Brennan Johnson'ın transferinin kulüp rekoru kıran 35 milyon sterlinlik bir anlaşmayla gerçekleştiği aktarıldı.

Brennan Johnson ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Brennan Johnson, bu sezon Tottenham'da 21 maça çıktı. Galli sağ kanat bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

