İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın golüyle kazandı
Spor

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın golüyle kazandı

CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Nizhny'yi 1-0 mağlup etti.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 22:41 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 22:41
ABONE OL

Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Nizhny'yi 1-0 yendi.

VEB Arena'da oynanan 20. hafta maçında CSKA Moskova, Nizhny'yi ağırladı.

Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 90+6. dakikasında bulduğu golle CSKA Moskova'yı galibiyete taşıdı. Milli futbolcu, ligde çıktığı iki maçta iki gol kaydetti.

Nizhny'de Akos Kecskes, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 36 puana ulaşan CSKA Moskova, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Nizhny ise 22 puanla 10. basamakta yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.