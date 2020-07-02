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Spor

CSKA Sofya'da Kruscic dönemi sona erdi

Bulgaristan'da lig şampiyonluğunu Ludogorets'e, kupayı ise finalde Lokomotiv Plovdiv'e kaptıran CSKA Sofya'da, Teknik Direktör Milos Kruscic görevinden istifa etti.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:00
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Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden CSKA Sofya'da teknik direktör Milos Kruscic, görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 43 yaşındaki Sırp teknik adamın istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunduğu ve kabul edildiği belirtildi.

Son olarak Bulgaristan Kupası finalinde normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada Lokomotiv Plovdiv'e penaltılar sonucunda 5-3 kaybeden CSKA Sofya, ligde ise şampiyonluğu Ludogorets'e kaptırmıştı.

Milos Kruscic, geçen yıl ekim ayında CSKA Sofya'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

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