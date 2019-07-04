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Cuellar’da ilk raunt sonuçsuz

GALATASARAY’IN orta saha için transfer etmeyi planladığı Gustavo Cuellar için yaptığı ilk atak sonuçsuz kaldı.

  • Star Spor
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Kolonbiyalı oyuncunun bonservisi için Brezilya ekibi Flamengo’ya Sarı-Kırmızılılar 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Brezilya medyasında çıkan haberlere göre Flamengo’nun fiyatı az buldu ve Cim-Bom’dan fiyat yükseltmesi istedi. 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun Avrupa’da oynamak istemesinin Galatasaray’ın elini kuvvetlendirdiği de haberlerde yer aldı. Türk kulübünün bu oyuncunun bonservisi için 10 milyon euroya kadar çıkabileceği pazarlıkların kıran kırana sürdüğü kaydedildi. Cuellar’ın sözleşmesinde Avrupa’ya gitmesi halinde 50 milyon euroya serbest kalma maddesinin bulunduğu da vurgulandı. Deportivo Cali’den 2016’da 1.8 milyon euroya transfer edilen Cuellar, Flamengo’da 99 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi

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