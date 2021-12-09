Çukurova Basketbol ABD'li guard Jasmine Thomas'ı kadrosuna kattı

DHA 9 Aralık 2021 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:44

Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda zaferi hedefleyen Çukurova Basketbol, yıldız isimlerle dolu kadrosuna uluslararası arenada oldukça tanınmış bir ismi daha kattı. Kariyerinde önemli başarılar bulunan Amerikalı guard Jasmine Thomas, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bugün kente gelip tesisleri gezen Thomas, akşam da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

"ÇOK ÇALIŞIP TAKIMIMIZI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Türkiye ve Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Thomas, "Bu kadar iyi bir takımın içerisinde olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Gerçekten çok yetenekli bir takım. Burada olup rolümü en iyi şekilde oynamak istiyorum. Takımımın hedeflerine katkı sağlayacak tecrübem var. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Çok çalışıp takımımızı şampiyon yapacağız" dedi.

Thomas, ÇBK'nın dünya standartlarındaki tesisiyle ilgili olarak da, "Kulübümüz bu zamana kadar Avrupa'da gördüğüm en güzel tesise sahip" ifadesini kullandı.