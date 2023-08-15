İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0494
  • EURO
    29,5955
  • ALTIN
    1658.44
  • BIST100
    7690.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, hazırlıklarını sürdürüyor

Geçen sezon Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırarak kentte getiren Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Ağustos 2023 Salı 17:08 - Güncelleme:
Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, hazırlıklarını sürdürüyor
ABONE OL

Türkiye'yi geçen sene olduğu gibi bu senede yine Avrupa'da temsil edecek olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, aynı hedeflerine ulaşmak için bu sezon iddialı bir şekilde hazırlanıyor. ÇBK 2023-2024 sezonu hazırlıklarını kulüp tesislerinde devam eden çalışmalarda oyuncular günde çift idman yaparak sezona bileniyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçen ÇBK'li oyuncular bu kez de, Dr. Hilmi Karadeniz gözetiminde fiziksel ölçümlerine girdi. Testte, ÇBK'lı oyuncular adale, eklem, sakatlık, denge, kas gücü, duruş ve sakatlı riskleri kontrol edildi.

Test sırasında sporcularla ilgilenerek bilgi alan Dr. Hilmi Karadeniz, yapılan testlerin sezon boyunca yapılacak olan antrenmanların da haritasını belirleyeceğini belirterek, "Yapacağımız analizlerle sporcularımızın hem sakatlık yönünden hem de riskli olan adalelerini, eklemlerini test edeceğiz. Hem de antrenörlerimizin kuvvet programlarından doğru yolu sağlamaları için geniş bir program uygulayacağız. Bugün yapacağımız analizlerin sonunda tüm sporcularımızın bilimsel temelde, dünya standartlarında; denge, kas gücü, duruş gibi sakatlı riski olan bölgelerini tespit edip sezon içinde bu bölgelerin en az şekilde sakatlanmaları için bir antrenman programı oluşturacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.