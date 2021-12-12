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Spor

Çukurova Basketbol Kulübü'nde Olcay Orak ile yollar ayrıldı

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Olcay Orak, 84-76'lık mağlubiyetle sona eren Nesibe Aydın maçının ardından istifa etti. Kulüp yönetimi istifanın kabul edildiğini ve tecrübeli hoca ile yolların ayrıldığını duyurdu.

DHA12 Aralık 2021 Pazar 09:56 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 09:56
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Konuya ilişkin kulüp yönetiminden yapılan açıklamada: "Kulübümüz, Başantrenörümüz Olcay Orak'ın sunmuş olduğu istifasını kabul etmiş, karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştır. Çalışma süresi boyunca tüm enerjisini kulüp hedeflerimize ulaşmak için harcayan hocamıza, bugüne kadar verdiği tüm hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında kendisine kalpten başarılar diliyoruz. Üç kupa hedefiyle başladığımız bu sezonda amacımıza ulaşmamız için gerekli tüm yatırım ve planlamaları hem antrenör hem oyuncu bakımından titizlikle yapmaktayız. Başta şehrimiz Mersin olmak üzere, tüm taraftarlarımızın sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphe duymamalarını istiyoruz. Çukurova Basketbol Kulübü olarak sezonu 3 kupa ile kapatacağımıza inancımız tam" denildi.

Bu sezon turuncu lacivertli ekibin başında 6'sı FIBA Kadınlar EuroCup olmak üzere toplam 14 resmi maça çıkan Olcay Orak, 3 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

  • Olcay Orak
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  • Ayrılık

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