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Spor

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

Misli.com Sultanlar Ligi 3.hafta maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 19:53 - Güncelleme:
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Doğan Sevincelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Kharchenko (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Pınar Atasever, Ceren Baysal, Hazal Selin Uygur, Bosetti)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Planinsec, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Özlem Güven, Özge Nur Çetiner)

Setler: 25-20, 25-22, 29-27

Süre: 101 dakika (30, 31, 40)

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