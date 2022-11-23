Çukurova Belediyesi Adana Demirspor deplasmanda kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda Sigorta Shop 3-2 yendi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Engin Duman
SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Ayça İsmailçelebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: Duygu Düzceler, Levya, Cemre Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Alara Altındağ, Burcu Yönter, Dilara Sağbaş, Ceren Baysal, Güldeniz Önal)
SETLER: 25-22, 19-25, 25-21, 24-26, 13-15
SÜRE: 146 dakika (31, 27, 33, 33, 22)