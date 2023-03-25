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Spor

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor deplasmanda set vermeden kazandı

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor deplasmanda set vermeden kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: İlknur Çakar, Erkan Yıldırım

İLBANK: Eylül Karadaş, Tuğçe Öçal, Melda Güler, Azra Sena Uğraş, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş)

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Alara Altundağ, Dilara Sağbaş, Şiirsel Merve Altın, Güldeniz Önal, Ceren Nur Domaç, Kharchenko)

SETLER: 16-25, 13-25, 11-25

SÜRE: 59 dakika (23, 19, 17)

  • ilbank
  • Çukurova Belediyesi Adana Demirspor
  • Sultanlar Ligi

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