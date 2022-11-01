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Spor

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor sezonu galibiyetle açtı

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Sultanlar Ligi'nin yeni sezon ilk maçında evinde PTT'yi 3-0 mağlup etti.

AA1 Kasım 2022 Salı 19:20 - Güncelleme:
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor sezonu galibiyetle açtı
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Misli.com. Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu açılış maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, sahasında PTT'yi 3-0 yendi.

SALON: Adana ASKİ Atatürk

HAKEMLER: Kadir Girente, Ozan Çağı Sarıkaya

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: Leyva, Rykhliuk, Ceren Nur Domaç, Selin Hazal Uygur, Bosetti, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Güldeniz Önal, Kharchenko, Ceren Baysal)

PTT: Pavlovic, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Busa, Janset Cemre Erkul, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Gizem Misra Aşçı, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Naz Uzun)

SETLER: 25-15, 25-22, 25-17

SÜRE: 75 dakika (21, 28, 26)

  • Çukurova Belediyesi Adana Demirspor
  • Sultanlar Ligi

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