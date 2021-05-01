01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:15 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından "Maç bitiyor Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da... Göreceğiz Cumartesi ne olacağını... Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını. Biz kimle mücadele ediyoruz. Bizim kimseden korkumuz yok. Sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, Hatayspor maçının ilk yarısını 5-0 önde kapatıp lig tarihinde ilk kez bir maçın 1.yarısında rakibine 5 gol attı. Beşiktaş aynı zamanda bu sezon 7 ve üzerinde gol atan ilk takım oldu.