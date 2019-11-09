Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
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