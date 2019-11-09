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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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