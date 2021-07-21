İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2021 Çarşamba / 11 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5813
  • EURO
    10,1286
  • ALTIN
    498.023
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim ile görüşerek Galatasaray'a başarılar diledi
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim ile görüşerek Galatasaray'a başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ve serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefonda görüştü.

DHA21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarı dileğinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.