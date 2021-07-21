Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim ile görüşerek Galatasaray'a başarılar diledi

DHA 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarı dileğinde bulundu.