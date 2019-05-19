Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray’ın sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup edip şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından Sarı-Kırmızılıları tebrik etti.