Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray’ın sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup edip şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından Sarı-Kırmızılıları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Mayıs 2019
Tebrikler @GalatasaraySK pic.twitter.com/HgZVeRO0YX
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