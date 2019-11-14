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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli maçı tribünde takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımızın mücadelesini tribünde takip ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımızın mücadelesini tribünde takip ediyor.
 
Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağının tozuyla Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleye teşrif etti. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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