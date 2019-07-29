Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;
"Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"
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