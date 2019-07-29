Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"