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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;
 
"Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"
 

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