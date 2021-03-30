Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım'ı yalnız bırakmadı

DHA 30 Mart 2021 Salı 22:18 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 22:18

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele etti. 21:45'te başlayan maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski düdük çaldı. Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ile Michal Obukowicz üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Aristotelis Diamantopoulos görev aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN STATTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynadığı maçı tribünden takip etti. A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i yendiği karşılaşma sonrasında soyunma odasına telefon ederek millileri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz tarafından Letonya maçına davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek mücadeleyi statta takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. Ayrıca milli maçı takip etmeye; kulüp başkanları ile davetliler geldi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile oynanan maçın 11'ine göre Letonya karşılaşmasında 2 değişiklik yaptı. Güneş, Kaan Ayhan'ın yerine Ozan Kabak'a, Umut Meraş'ın yerine ise Caner Erkin'e 11'de görev verdi.

Şenol Güneş, Letonya maçına şu 11'le çıktı: "Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

8 OYUNCU KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı'nda 8 futbolcu Letonya maçında görev alamadı. Ay-Yıldızlı ekipte; Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Emre Kılınç'ın yanı sıra Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarıldı.

SEYİRCİ ALINMADI

A Milli Futbol Takımı ile Letonya arasında oynanan maça seyirci alınmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacaktı. Ancak, dün yapılan açıklamada koronavirüs salgınının seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu, seyirci alınmamasının uygun olduğuna karar verdi.