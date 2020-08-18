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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

DHA18 Ağustos 2020 Salı 16:30 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i dün Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Başkan Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.

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