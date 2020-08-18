Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti

DHA 18 Ağustos 2020 Salı 16:30 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i dün Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Başkan Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.