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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ve Ampute Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımını kabul etti.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ve Ampute Milli Takımı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Ampute Milli Futbol Takımımız düzenlenen Dünya Şampiyonasında Angol'yı finalde 4-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

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