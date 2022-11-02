Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ve Ampute Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. pic.twitter.com/drX4WIfo5I— AK Parti (@Akparti) November 2, 2022
Ampute Milli Futbol Takımımız düzenlenen Dünya Şampiyonasında Angol'yı finalde 4-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu.