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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

19 Eylül 2024 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'ni kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı, Millî Eğitim Eski Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde kendilerine başarılar diledi. Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise, Türk futboluna desteklerinden ötürü kendisine tüm futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.

Kabulün sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda giydiği ve tüm takım tarafından imzalanmış birer A Millî Takım forması takdim etti.

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