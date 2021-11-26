26 Kasım 2021 Cuma 14:59 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 14:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni ile Alsancak Stadı ve yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni stadın isminin "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olduğunu belirterek, "İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon TL yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olarak belirlediğimiz bu tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

ALTAY'DAN TEŞEKKÜR

Maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak olan Süper Lig takımı Altay Kulübü de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Cumhurbaşkanı'na şükranlarını sundu.

İzmir'in siyah beyazlı kulübünün açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olarak bizi evimize kavuşturduğu için şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.