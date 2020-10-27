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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Malatyaspor forması

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 53 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

27 Ekim 2020 Salı 15:53 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:53
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Dün toplu açılış töreni için Malatya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Malatya temsilcisine başarılar dileyen Erdoğan'a, Gevrek tarafından sarı kırmızılı takımın 53 numaralı forması hediye edildi.

Görüşmeyle ilgili olarak Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 53 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Başkanımız ile ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, Yeni Malatyaspor'umuza başarılar dileyerek, ligde güzel sonuçlar beklediğini iletti."

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