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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın tarihi bir zafere imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya maçı öncesi 85 milyon tek yürek A Milli Futbol Takımı'nın yanında olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda Çekya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Portekiz maçı sonrası milli takım üzerinden yapılan dezenformasyonlara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyonun kenetlendiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Portekiz maçı sonrasında bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin birliğini bozamayacaklar. Ne kadar çirkefleşseler de, toplumsal barışımıza kast edemeyecekler. AK Parti olarak, Kandil'in ayak takımına, azılı ve kadrolu militanlarına meydanı bırakmadık, Allah'ın izniyle, bundan sonra da bırakmayacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere, yeni hezimetler yaşatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"85 milyon tek yürek millilerimizin yanında olacağız"

Çekya maçında ay-yıldızlılara başarı dileklerinde bulunan Cumhurbaşanı Erdoğan, "A Milli Takımımız, Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya çok iyi başlangıç yaptı. Portekiz karşısında maalesef hiç hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Millilerimizin bu akşam inşallah Çekya karşısında 85 milyonu gururlandıracak tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza şimdiden başarılar diliyor, Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak, dualarımızla A Milli Takımımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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