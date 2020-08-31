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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genç voleybolculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nı kutladı.

IHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:31 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı’nı kutladı.

Elde edilen şampiyonluktan dolayı milli takım oyuncularını ve teknik ekibi görüntülü arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Size çok güveniyorum, sizleri hep destekledim, desteklemeye de devam edeceğim. Türkiye’ye döner dönmez de tüm takımı Külliye’ye bekliyorum” dedi.

Genç Kız Milli Takımı oyuncuları da Giresun’da yaşanan sel felakati nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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