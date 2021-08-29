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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 09:25 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Nesim Turan ve Kübra Korkut'la Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.

Erdoğan, bronz madalya kazanan ancak görüşme sırasında orada bulunamayan diğer sporcular Recep Çiftçi , Zeynep Çelik ve Besra Duman'a da selamlarını göndererek, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sporcular da desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

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