Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.
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