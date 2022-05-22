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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 22:16 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Liginde şampiyon olması dolayısıyla Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularla telefonda görüşerek tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerini de ekledi.

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